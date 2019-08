Wetter gut, Essen reichlich

Das Essen ist reichlich – reichlich genug, um Daria außer Form zu bringen und eine Walze aus ihr zu machen. Am dritten Tag sah sie besorgniserregend aus – wie eine Python, die eine Antilope verschluckt hat. Es dürfte sich aber eher um Reste des Grillguts der Nachbarn gehandelt haben. Und um die Abfälle, die die Fischer nach dem Putzen ihres Fangs für die Möwen liegen lassen. Und um das Katzenfutter, das selbst den kulinarisch wenig anspruchsvollen Inselkatzen nicht schmeckt. Daria greift da gerne zu.

Alles gut wie immer, in Darias neuntem Jahr als Teilzeitinselhund. Und doch auch nicht. Das Wetter ist nicht nur gut, die seelische Gesamtwetterlage heuer eher trüb. Ein Inselbewohner legt Giftköder für Katzen aus. Wer tut so etwas? Keiner weiß es. Bis auf den Müllmann, der den Täter beobachtet hat. Aber er verrät ihn nicht. Die Menschen sind nicht nur freundlich. Und wenn das Essensangebot auffallend reichlich ist, sollte man darauf achten, was man zu sich nimmt.

Daria ist jetzt auch im Garten an der Leine. Sie nimmt’s gelassen, denn sie wird gestreichelt, und wir wandern viel mit ihr. Die Katzen aber sind der Natur ausgeliefert – der Natur eines kranken Menschen. Da schmeckt das Paradies etwas bitter.