Chaos de luxe: Schweigen als Chance

Nichts gegen Besitz, ich selbst hätte gerne durchaus etwas mehr davon. Nichts gegen Wertvoll-Phasen mit der „Liebsten“, obwohl ich Begriffe wie „die Meinige“ oder „meine Holde“ schmerzlich vermisse. Aber wie unsensibel ist dieser Idyllenterror, inklusive all der Kalenderspruch-Weisheiten, gegenüber jenen, die auf beschränkter Wohnfläche, allein erziehend, mit tobenden Fortpflänzchen weniger über Entschleunigung und einem Resetting ihrer über- und verkommenen Werte nachdenken. Und mehr darüber grübeln, wie sie den zusammengebrochenen Server der Wirtschaftskammer überlisten, um an Überbrückungshilfe zu kommen, oder sich fragen, wie viel Kurzarbeit ihr Haushaltsbudget eigentlich verträgt. Nie war mir der Spruch „Si tacuisses, philosophus mansisses“, den mein Latein-verrückter Großvater mir bei jeder pubertären Dreistigkeit um die Ohren geknallt hatte, näher gewesen, als jetzt. Es gibt tröstliche Momente der Solidarität, aber mindestens genauso viel #weareinthistogether-Heuchelei. Mein neuer Insta-Liebling heißt „dudewithsign.“ Das ist ein Typ, der mit Pappkarton-Botschaften posiert. Und zwar wohl dosiert, also alle drei Tage. Letzte Message: „Hört auf, eure Home-Workouts zu posten. Es interessiert nämlich genau niemanden.“ So mein Typ, der Dude.

www.pollyadler.at

polly.adler@kurier.at