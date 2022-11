Nach dem Truthahn geht es in den USA dem eigenen Haushaltsbudget an den Kragen. Das hat Tradition. Wer am Morgen nach Thanksgiving aus dem Fresskoma erwacht, hat eine Mission – Shopping.

Es ist Black Friday.

Überall in den Geschäften Prozente-Schilder. Sie legen in den Hirnen des Homo Sapiens einen Schalter auf „Kaufen“ um. Verlässlich auch in Zeiten hoher Inflation und niedriger verfügbarer Einkommen. Endlich kaufen, was man ohnehin dringend braucht. Hanteln für das imaginäre Fitnesstraining. Ein Lenkrad für die Playstation. Den dritten schwarzen Wintermantel.

Nur bei Spaßbremsen steht der „Black Friday“ für die Große Depression. 1929. Weltwirtschaftskrise.

Der Börsencrash an der New Yorker Börse war übrigens an einem Donnerstag. Hat Europa nur erst (einen Tag) später erreicht.

Wie so vieles erst später in Europa ankommt.

Die Geldvernichtung am Black Friday zum Beispiel.