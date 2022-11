Start fürs Weihnachtsgeschäft: Black Friday zwischen Rabattschlacht und Inflation

Laut einem Handelsexperte der Johannes Kepler Universität Linz kann die Rabattschlachten für die Händler auch nach hinten losgehen. "Der Aktionspreis wird für Konsumentinnen und Konsumenten die Norm, der Kurantpreis die zu vermeidende Ausnahme."

Reparieren, teilen und wiederverwenden

Umweltorganisationen wie Greenpeace kritisieren, dass gerade in solchen Aktionszeiträumen Produkte gekauft werden, die gar nicht benötigt werden. Vielmehr solle man sich darauf fokussieren zu reparieren, teilen oder wiederzuverwenden. Die Wirtschaftskammer (WK) Wien hat hohe Erwartungen an das heurige Weihnachtsgeschäft. Dieses "rollt jetzt schon richtig an und konzentriert sich stärker auf Ende November und Anfang Dezember", so die WK Wien.