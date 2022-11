KV-Verhandlungen: Streikdrohung statt Weihnachtsfrieden im Handel

Die Kollektivvertragsverhandlungen im Handel sind am Dienstag spätabends in der vierten Runde ohne Ergebnis geblieben. Während die Arbeitgeber weiter auf Einmalzahlungen beharren, fordert die Gewerkschaft eine dauerhafte Gehaltserhöhung über der Inflationsrate für die 430.000 Beschäftigten. Die Gewerkschaft will am 29. November weiter verhandeln, die Arbeitgeber machen das jedoch von neuen Vorschlägen abhängig. Sollte es nicht dazu kommen, stehen im Handel Streiks am 2. und 3. Dezember im Raum.