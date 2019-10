Danke für die Ratschläge

Danke für all die netten, besorgten, liebevollen Genesungswünsche! Zweieinhalb Wochen nach einem lebensbedrohlichen Darmverschluss ist Daria wieder ganz die Alte, besser gesagt: ganz die Junge, denn sie springt so hoch und tobt so wild mit den anderen Hunden, als wäre der Herbst ihr zweiter Frühling.

Danke übrigens auch für all die guten und gut gemeinten Ratschläge. Den Tipp mit dem Sauerkraut geben wir – wegen des großen Erfolgs – gerne weiter: Falls auch Sie einen vierbeinigen Müllschlucker haben und dieser unbemerkt irgendwo Knochen frisst, worauf sich sein Darm in einen mit Steinen gefüllten Luftballon verwandelt: Sauerkraut hilft (zumindest nach den akuten Erst-, Zweit- und Dritthilfemaßnahmen in der Tierklinik):

Die langen Fäden des Krauts spinnen kleine Knochensplitter perfekt ein und verhindern so, dass die Darmwände perforiert werden. Und der hohe Gehalt an Ballaststoffen und Milchsäurebakterien tut dem malträtierten Darm gut. Bleibt nur die Frage: „Und wie, bitte, frisst das dein Hund? Im Fall von Daria: Ganz einfach mit Lichtgeschwindigkeit im Zuge der Futteraufnahme. In solchen Fällen ist es ausnahmsweise von Vorteil, dass der Beagle eine Panne der Schöpfung ist: ohne eingebautes Sättigungsgefühl dafür mit Appetit auf alles, was Gott (oder der Tierarzt) verboten hat.