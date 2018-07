Barbara Kaufmann: Wenn man nicht weiter weiß

Das ist nicht einfach, wenn da nichts ist, das einem Halt geben könnte. Kein Gott, kein Guru, kein Buch, in dem alle Antworten stehen. Bloß Ahnungslosigkeit und das dumpfe Gefühl, handeln zu müssen. Irgendetwas tun zu müssen, ohne recht zu wissen, was. Das ist kein schöner Zustand. Das ist die Hilflosigkeit, aus der sich Angst und Sorge speisen. Darauf war man nicht vorbereitet, denkt man sich trotzig und sieht das Schicksal wütend an, das war nicht ausgemacht.

Ich habe in den letzten Wochen viele Stunden in Wartezimmern verbracht. In Wartezimmern gehorcht die Zeit anderen Gesetzen. In Wartezimmern sind alle ratlos und müssen damit umgehen, nichts zu wissen. Die Patienten, die auf ein gutes Ende hoffen, die Angehörigen, die sie begleiten. In Wartezimmern spricht man nicht gerne von der Zukunft. In Wartezimmern ist immer Jetzt.