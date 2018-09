Barbara Kaufmann: Sprachlos

Es gehört zum Wesen der Feigen, den Mut anderer verächtlich zu machen. Es ist Programm der Schreibtischtäter, die Gerechten zu verhöhnen. Es ist die Agenda der Mitläufer, die Widerständigen zu schmähen. Es ist die Pflicht der Nachgeborenen, es niemals hinzunehmen, dagegen aufzustehen, zu widersprechen. Aber wie?

Man kann an die Kraft des Gesprächs glauben. Daran, den anderen mit Worten zu überzeugen, ihn mit Argumenten abzubringen vom Weg, der in die Zerstörung jedes Miteinanders führt. Man kann zuhören, antworten, nachhaken. Aber was soll man jenen sagen, die Vernichtungswünsche äußern und Mordaufrufe?

Was soll man tun, wenn es ringsum donnert, tobt und kracht? Wenn es wieder „stahlgewittert“ allerorts? Nicht weil man nicht weiß, was man da von sich gibt, was Begriffe bedeuten, wofür sie stehen, welche Botschaft sie transportieren. Sondern weil man kokettiert mit der Sprache der Vernichtung, weil man liebäugelt mit der Gewalt von Worten.

Wie soll man reagieren? Aufrüsten? Zurückschlagen? Gewalt mit Gewalt bekämpfen? „Wir fangen noch einmal an“, schrieb Lars Gustafsson. „Wir geben nicht auf.“ Man muss standhalten, aufzeigen, widersprechen. Immer wieder von vorne beginnen. Auch wenn es mühsam ist. Auch wenn man sprachlos ist, wenn die Worte fehlen. Dann muss man nach ihnen suchen und dagegen halten. Weil Rückzug nichts verändert. Weil Schweigen keine Alternative ist. Weil man es jenen schuldig ist, die ihr Leben gelassen haben dafür, dass „nie wieder“ bedeutet, niemals wieder. Mindestens für immer.

