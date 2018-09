Barbara Kaufmann: Das Land der Bücklinge

Es ist ein Land ohne Widerspruch, wenn die Bücklinge regieren. Natürlich hat es sie schon immer gegeben. Diejenigen, die ihre Fahne nach dem Wind richteten, die Claqueure, Speichellecker, Karrieristen, die vorauseilend Gehorsamen, die Jünger, die Untertanten, die nach oben buckelten und nach unten traten. Früher standen sie in den Vorzimmern, goldbetresst, devot, opportun jenen gegenüber, die die Macht innehatten. Angenehm stumme Diener ihrer Herren.

Aus den Vorzimmern sind sie verschwunden, denn heute sitzen sie längst im innersten Kreis. Dort nicken sie, stimmen zu, lassen kaum eine Gelegenheit aus, um Schultern zu klopfen, am liebsten die eigenen. Denn Opportunismus ist ein Geschäftsmodell, von dem man gut leben kann. In einem Land, in dem Widerspruch Angst macht, Kritik Feindschaft bedeutet, Skeptiker ein Risiko sind für jene, die das Sagen haben. Denn wer leistet sich noch Gegenmeinungen, wer hört sich die andere Seite an, wenn er nicht muss? Wer hat noch das Format und den Charakter für Debatten? In einem Land, in dem die Mächtigen schon immer dünnhäutig waren und immer dünnhäutiger werden, in dem die Kränkung existenzvernichtend sein kann, wenn der Einflussreiche der Gekränkte ist. In dem die andere Meinung eine Kriegserklärung ist. Also wird ausgeschwärmt und gekämpft, gedroht, höflich und unterschwellig, manchmal brutal und laut. Also wird glatt gebügelt, was allzu widerständig scheint, auf Kurs gebracht und gleich gemacht. In einem Land, wo Bravheit Diktat ist, wird Unterordnen zur Bürgerspflicht.