Barbara Kaufmann: Nur nicht in die Politik!

Nein, sie schüttelte den Kopf, so wild, dass die Stirnfransen hin und her flogen, die schief geschnitten waren. Das Werk einer ihrer Schützlinge auf der Heimfahrt vom Wandertag. Eines der vielen Kinder, um die sie sich kümmerte, ehrenamtlich. Niemals würde ich mir das antun!

Ich hab keine Lust, mich auszustellen und ausstellen zu lassen. Ich will mich dem nicht aussetzen, der Häme, dem Spott und den Grenzüberschreitungen. Ich stell mich nicht zur Verfügung dafür, dass sich alle verbal abarbeiten dürfen an meinem Körper, ungestraft und hemmungslos. Dass sie mir Anzüglichkeiten schreiben, dass sie mich verächtlich machen, dass sie in meinem Privatleben wühlen. Denn das passiert dir als Frau in der Öffentlichkeit, das ist die Realität. Dass sie nicht darüber sprechen, was du sagst, sondern wie du es sagst. Nicht darüber, wofür du stehst, sondern wie du dastehst, wie du dich bewegst, was du dabei trägst.

Ich will mich nicht aufreiben lassen zwischen Befindlichkeiten und Egoismus. Ich will mir nicht dabei zusehen, wie ich zerbreche an den täglichen Kämpfen, an den Kommentatoren und Konkurrenten.

Ich will mich nicht verlieren in dem Gewirr aus Sprechblasen und Phrasen aus lauter Angst, etwas Falsches zu sagen. Ich will nicht andere darüber bestimmen lassen, wie ich auftrete, wie ich denke, wie ich bin.

Nein, alles, nur nicht in die Politik!