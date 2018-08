Barbara Kaufmann: Worüber nicht geschrieben wird

In die Stadt ziehen, näher zu ihrem Arbeitsplatz, das will sie nicht. Das alte Haus der Oma aufgeben mit dem riesigen Garten davor, in dem ihre Kinder spielen. Die Nähe zu ihrer Mutter, die nicht weit entfernt wohnt und auf die Kinder aufpasst. Die engen Freundschaften gegen die Anonymität tauschen, unvorstellbar. Im letzten Winter hat ihr der Nachbar das Auto ausgeschaufelt, weil es die ganze Nacht geschneit hat. Um dreiviertel fünf am Morgen. Das soll man mir zeigen, sagt sie, dass das jemand in der Stadt einfach so für den anderen macht. Zusammenhalten ist das wichtigste, sagt sie.

Im Heim hat sie eine Kollegin aus dem Iran. Wie die mit den alten Leuten umgeht, sagt sie, so liebevoll, mit so viel Respekt. Da könnten sich viele etwas davon abschneiden, die dauernd über die Fremden schimpfen. Aber darüber wird ja nichts geschrieben. Silvia hat auch Sorgen. So wie all die anderen Frauen, die in die Stadt pendeln wie sie.

Wie wird man das mit den Kindern machen, wenn die Eltern nicht mehr aufpassen können? Weit und breit gibt es keine Tagesmutter, keinen Kindergarten und keinen Hort. Wie wird es werden, wenn die Eltern selbst zu Pflegefällen werden, aber nicht ins Heim wollen in die Stadt? Wie wird es werden, wenn die Kinder Lehrstellen brauchen, Sommerjobs? Werden sie dann auch wie Silvia möglichst jung den Führerschein machen? Weite Strecken fahren? Wie wird es Silvia damit gehen? Wo doch so viel passiert, sagt sie. Wo man doch am Straßenrand immer wieder Kreuze sieht, die an einen Verunglückten erinnern.

Wie das alles werden soll, das fragt sie sich oft frühmorgens um halb vier, wenn sie aus dem Fenster blickt. Das sind unsere Sorgen, sagt sie, aber darüber wird ja nichts geschrieben.

