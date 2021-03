Alles Käse

Ob das, was man halt gerade so tut, nicht nur etwas ist, was man halt gerade so tut, sondern ein „Trend“, erfährt man im Internet.

(Das Internet ist übrigens das, von dem der Zukumftsforscher Matthias Horx vor 20 Jahren behauptete, es werde sich nie durchsetzen. Aber das dachte die Menschheit auch über das Feuer, das Rad, Donald Trump, den Bulgursalat, das Coronavirus und den aufrechten Gang. Wobei: Ob sich der aufrechte Gang durchgesetzt hat, ist eh nicht so sicher.)

Im Lockdown haben die Menschen zuerst Germ gekauft und daraus Bananenbrot gebacken. Dann kauften sie Klopapier und haben daraus hoffentlich gar nichts gebacken. Jetzt kaufen sie Feta-Käse und backen diesen. Verfilmte Schafkäse-Pfannen sind der zweitneueste weltweite Trend in den sozialen Medien. Der neueste: Sich Vitamindrinks direkt in die Adern zu spritzen (kein Scherz!).

Falls Feta-Einläufe demnächst in Mode kommen, können wir nur hoffen, dass das niemand filmt.