Alles Banane

„Die skurrilsten Geschichten schreibt das Leben“, formulierte die sehr geschätzte Kollegin Simone Hoepke gestern an dieser Stelle. Und womit? Mit Recht. Man kann auch hinzufügen: Das Leben erschafft die lustigsten Kunstwerke.

In einem Museum in Seoul hat ein südkoreanischer Student eine Banane aufgegessen, die als Teil einer Kunstinstallation des weltberühmten italienischen Künstlers Maurizio Cattelan an eine Wand geklebt war. „Ich habe das Frühstück ausgelassen und war hungrig“, rechtfertigte sich der Student, der die Bananenschale im Anschluss wieder an die Wand pickte. Interessant war auch die Reaktion des Künstlers, als er von dem Vorfall erfuhr. Er sagte nämlich: „Das ist überhaupt kein Problem.“

Wenn der junge Student schlau ist, definiert er seine Bananenverspeisung als Performance und verdient künftig als Künstler Millionen. Cattelans Werk mit der Banane heißt übrigens: „Comedian“ – also Komiker.