Aberglaube in rauen Zeiten

So ein Pech. Achtung, Katze von links, bloß nicht unter der Leiter durchgehen – und hoffentlich hat Ihnen niemand ein Messer zu Weihnachten geschenkt. Wer im Lexikon oder Handwörterbuch des Aberglaubens nachschaut, ahnt: Es ist gar nicht so einfach, sich durch die Welt zu bewegen, ohne Pech zu haben. Das wird schon seine historischen Gründe haben.

Wilde Nächte. Und jetzt gerade sind auch noch die Raunächte. Im Volksglauben umfassen sie meist die Nächte zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag. Tiere sollen in dieser Zeit reden können, in ihren Ställen von der Zukunft erzählen. Aber auch hier geht die Sache oft nicht gut aus – für die Menschen. Wer sie hört, soll sterben müssen. Manche Bräuche halten sich seit Jahrhunderten: Bitte keine Wäsche aufhängen, weil da könnte sich die Wilde Jagd verfangen. Und das bringt? Ja, Unglück. Ob das auch für Laufsachen gilt, ist wohl der eigenen Interpretation – oder Nase – überlassen. Man muss das ja nicht glauben, aber sollte jedenfalls alles für sich Mögliche in Betracht ziehen, was das Jahr 2021 besser macht.