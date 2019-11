Zum Geburtstag noch ein Theaterstück

Noch immer zu viel Gewalt in Familien

Der Einsatz für Kinderrechte ist die zentrale Aufgabe der KiJA OÖ. „Auch wenn in den vergangenen drei Jahrzehnten viel Positives passiert ist, gibt es in der tatsächlichen Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention auch bei uns in Österreich noch viel zu tun“, betont die oberösterreichische Kinder- und Jugendanwältin Christine Winkler-Kirchberger. Vor allem Gewalt in den Familien und an Schulen gehört für viele Kinder noch zum Alltag. So zeigt die gestern in Wien präsentierte Studie „Das Recht auf eine gewaltfreie Kindheit“, dass 5 bis 16 % der Kinder und Jugendlichen derzeit daheim körperliche Gewalt erfahren und dass nach wie vor mehr als 50 % der Bevölkerung der Aussage ganz (12%) oder teilweise (39%) zustimmen, ein kleiner Klaps ab und zu schade keinem Kind. „Hier ist die Politik gefordert, nachhaltige Maßnahmen zum Schutz von Kindern zu forcieren: von „frühen Hilfen“ bis hin zu intensiven Präventionsangeboten“, so Winkler-Kirchberger.

