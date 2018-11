Wir sind fast wie Zwillingsschwestern

Warum Märchen?

Wie seid ihr darauf gekommen, klassische Märchen zu Clownstücken zu machen?

Der Noch-Rüdiger antwortet, dass in diesen Märchen ein „großes Potenzial steckt. Märchen sind ja eher grauslich. Sie gehen zwar immer gut aus, sind aber letztendlich schon eine sehr, sehr harte Kost. Dass man lachen kann, auch wenn man weiß wie etwa beim Rumpelstilzchen, dass er der Königin ihr Kind wegnimmt! Das zu verwandeln, dass das auch lustig kommt, war die Faszination für uns, warum wir uns für Märchen entschieden haben. „Bei Hänsel und Gretel“ ist zwar schon die Hexe ein Thema. Aber dann ist diese Grausamkeit, dass Eltern, die zu wenig haben, ihre Kinder im Wald aussetzen, im Hintergrund. Letztendlich ist das ja auch eine zeitgemäße Sache. Es ist ja alles auf der Welt in großer Vielzahl da, aber wir sind nicht in der Lage, es so aufzuteilen, dass alle genug haben. Es gibt einige, die haben ganz viel und es gibt ganz viele, die haben ganz wenig bis fast nichts. Aufzuzeigen, dass das auch noch immer im Jahr 2018 ein Thema ist“, schwinge in dem Stück mit.

Im Moment haben sie fünf Märchen im Repertoire: Froschkönig, Rotkäppchen, Dornröschen, Hänsel & Gretel und Rumpelstilzchen.