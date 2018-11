Herzhaftes Mit- statt boshaftes Auslachen

Zurück zum neuen Programm der Direktor_innen, in dem sich die Clownfrauen und -männer innen ( Pete Belcher, Helga Hutter, Ilka Kotal, Martin Kotal, Verena Vondrak, Hubertus Zorell) ob in Solo-Auftritten, Duos oder Trios immer wieder auch über sich selbst lustig machen. Aber ob gekonnt und präzise inszeniertes Scheitern an Unzulänglichkeiten, den Tücken der Objekte oder übertreiben zur Schau gestelltem „ich bin der/die Größte/Beste/Schönste...“ – stets setzen die Humor-Künstler_innen auf ein Miteinander-Lachen und nicht auf ein auslachen. Und wo da oder dort ein mitleidiges Lachen aufkommt, wird es gleich m nächsten Moment gebrochen, in dem es direkt angesprochen wird.