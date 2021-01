Wiener Volkshochschulen: 100 Leih-Laptops + Internet für Kurse

Nachholen von Bildungsabschlüssen

Zielgruppe sind vor allem jene, die einen Schulabschluss nachholen wollen – sei es Pflichtschule oder Berufsreifeprüfung und Studienberechtigung, so Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen. Wenn es mehr Laptops dafür brauche, würden die VHS auch dafür sorgen. Die Geräte wurden angekauft – und werden von einem sozial-ökonomischen Betriebe, dem Demontage- und Recycling-Zentrum, nach jeder Rückgabe neu aufgesetzt. Wer selber über einen Laptop oder Computer verfügt, aber keine brauchbare, kostengünstige Internet-Verbindung hat, kann auch nur dieses mobile W-LAN-Gerät (150 Mbit/Sekunde) samt Sim-Karte erhalten.

Die Corona-Pandemie ließ in der Folge die Arbeitslosenzahlen extrem ansteigen. Gerade deswegen sind vermehrt Bildungsabschlüsse gefragt, so Christian Deutsch, Aufsichtsratsvorsitzender der Wiener VHS. Im Vorjahr gab es im Übrigen bei den Vorbereitungskursen für Berufsreife- und Studienberechtigungsprüfungen mit 7555 Teilnahmen eine große Steigerung gegenüber 2019 (6.675 Teilnahmen).

Das kostengünstige Internet-Angebot wurde mit A1 geschnürt. Für den Mobilfunk-Anbieter begründete deren CCO Enterprise, Martin Resel die Kooperation so: „Gerade das Krisenjahr 2020 hat deutlich gemacht, wie sehr die Digitalisierung unsere Bildung, die Gestaltung des Unterrichts und auch das Lernen selbst verändert hat. Laptops, Tablets und Lernplattformen gehören heute sowohl in Schulen, als auch in Bildungseinrichtungen für Erwachsene zum Lernalltag. Daher freuen wir uns besonders, gemeinsam mit den Wiener Volkshochschulen eine Lösung gefunden zu haben, mit der auch Menschen mit geringem Einkommen über die mobilen Netze von A1 am digitalen Unterreicht teilhaben können.“