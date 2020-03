Weltgeschichtentag: Heuer Kopfreisen via Internet

Das Corona-Virus habe gleichsam die Stunde der mündlichen ErzählerInnen eingeläutet, beginnt der Verband der Erzählerinnen und Erzähler (VEE) seine Aussendung zum Weltgeschichtentag am 20. März – und der Woche danach (rund um den Frühlingsbeginn). Allerdings heuer natürlich ohne Live-Veranstaltungen, aber gerade mündliche Erzählung kann auch online gehört werden.

„Während In Boccaccios Novellensammlung aus dem 14. Jahrhundert sich eine Gruppe junger Menschen vor der Pest in ein Landhaus bei Florenz flüchtet und dort zehn Tage lang die Zeit mit dem Erzählen von Geschichten vertreibt, geht das Erzählen 2020 online“, so der VEE anlässlich der aktuellen Ausgangsbeschränkungen. Jedes Jahr steht der besagte Welttag unter einem anderen Motto. Heuer lautet(e) es „Reisen“ – das wird nun zwar nicht umbenannt aber faktisch zu „ Kopfreisen“.

„Es gibt eine Reihe von Initiativen, um den Menschen mit Geschichten Mut zu machen, das kulturelle Vakuum zu füllen und nicht zuletzt auch den Verdienst-Entgang der freiberuflichen ErzählerInnen abzufangen“, schreibt die Erzählerin Birgit Elisabeth Lehner in der Information an Medien.

Angesichts er Selbstisolation in den Wohnungen hat der VEE eine Soundcloud eingerichtet – mit vorläufig vier Geschichten – und, so wird auf KiKu-Nachfrage versichert, „es werden noch mehr!“.

soundcloud.com/erzaehlerverband