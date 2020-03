Weitere Lese-Aktionen und Vorlese-Challenge

Magda Hassan von „Kinderbuchwelt“ kündigt Mittwochabend dem Kinder-KURIER an: „Gemeinsam mit VerlegerInnen, AutorInnen, Personen des öffentlichen Lebens und der Kinderbuchabteilung der Buchhandlung Herder (Wien-Innenstadt) haben wir in der vorigen Woche einige Videos gedreht, in denen aus verschiedenen Büchern vorgelesen wird. Diese Clips werden diese Woche in den sozialen Medien veröffentlicht.“

Die geplante Reihenfolge der Clips - voraussichtlich täglich einer:

1. Lena Raubaum liest „Die Knotenlöserin“

2. Wolfgang Hartl liest „Wo die wilden Kerle wohnen“

3. Tina Reiter und Katrin Feiner lesen aus „Vom Flaniern und Weltspaziern“

4. Kathrin Wexberg und Feria Gharakhanzadeh lesen „Papperlapapp“

5. Joanna Storm liest „Friedhof der Schatten“

6. Markus Figl liest aus „Sagenschatz aus Österreich“

7. Melanie Laibl liest „Prinzessin Hannibal“

8. Michael Orou liest „Ich will ein Schokocroissant. Sofort!“

9. Mireille Ngosso liest „ Rosa Parks“

10. Magda Hassan liest aus „ASAGAN - Neue Donaugeschichte(n)

Youtube -> Vorlese-Kanal