Online-Lesungen: Klorollen-Toni, Märchen und Jugendbücher

Stichwörter kommen von Kindern

Ebenfalls via Facebook kündigte der bekannte Politologe Thomas Schmidinger, der mit „Schlingelschleim und Schleimdaheim“ auch schon ein Kinderbuch veröffentlicht hat (mit Illustrationen von Afnan Al-Jaderi), Kindergeschichten erzählen zu wollen. Er hat keine Kinder, aber die Kinder von Verwandten und Freund_innen in Vorarlberg lieben es, wenn er ihnen erzählt. Angesichts der ausgangs-Beschränkungen habe er sich überlegt, was er Konstruktives beitragen könne und sei so aufs Erzählen via Internet gekommen.

Eigentlich wolle er lieber Geschichten nur zum Hören darbringen, kenne sich aber mit Podcasts nicht so aus, deshalb werde er sie auf seinem YouTube-Kanal in Bild und Ton erzählen. Als erstes komme die vom Klorollen-Toni dran, kündigte er am Dienstag an. Auf Kinder-KURIER-Nachfrage sagte Schmidinger: „Wenn ich nach Vorarlberg (von wo er stammt) komme, frag ich immer die Kinder, die offenbar sehr schätzen, wenn ich ihnen Geschichten erzähle, um ein Stichwort. Dann denk ich kurz nach, lass mir eine Geschichte einfallen. Das waren bisher sicher mehr als 100. Die meisten merk ich mir leider nicht, die vom Klorollen-Toni aber schon.“

Der Politikwissenschafter – und Freizeit-Erzähler – verrät dem KiKu auf Nachfrage schon ein bisschen. Und das sei dir, liebe Leserin/lieber Leser natürlich auch nicht vorenthalten:

Ein rücksichtsloser Geschäftemacher will alle Bäume des Waldes zu Klopapier-Rollen verarbeiten lassen. Die Tiere des Waldes wehren sich. Und es wird noch schlimmer, aber hör selber...

Follow@kikuheinz

Zur Ankündigung vom Klorollen-Toni geht's hier unten