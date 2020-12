Weihnachten: (Fast) alles nur Fake?

Nicht nur das Weihnachtsfest, auch der weltweit wohl am weitesten verbreitete Kalender baut auf der Geburt von Jesus im Jahr 0 auf.

Schon das Jahr stimmt nicht. „Sehr wahrscheinlich fand die Geburt Jesu in den letzten Regierungsjahren von Herodes statt, also in den Jahren 8 bis 6 v.Chr.“, schreiben Simone und Claudia Paganini in „Von wegen Heilige Nacht“. Beide studierten u.a. Theologie und beide lehren an unterschiedlichen deutschsprachigen Universitäten – Claudia am Institut für christliche Philosophie in Innsbruck (Tirol, Österreich), Simone biblische Theologie an der Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (Deutschland).

In den ersten 16 Kapiteln prüfen sie wichtige Elemente auf ihre historischen Fakten und kommen jeweils zum Schluss: was und wie geglaubt wird, war so ziemlich alles (ganz) anders. Über das Jahr zitieren wir das Ehepaar bereits oben. Jahreszeit dürfte das Frühjahr gewesen sein – belegen sie in Kapitel 2. Der Stall war eher eine Höhle – und die wahrscheinlich gleich mit einem Wohnhaus verbunden. Ochs und Esel nicht da. Die drei Könige keine Monarchen, sondern Weise – und nicht aus drei verschiedenen Weltgegenden wie später oft interpretiert. Und die waren nicht zum Baby-Jesus gekommen, sondern als er schon auf eigenen Beinen gehen konnte und gut zwei bis vier Jahre war. Und sie heißen bei weitem nicht immer Caspar, Melchior und Balthasar – gut ein Dutzend verschiedener Namen kursieren für die „magoi“ (griechisch für Magier oder Weise).