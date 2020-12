Kinderbuch: Wie Kinder mehr als ein Weihnachtswunder vollbringen

Die drei Kinder Manuel, Camila und Shonda landen mit ihren beiden Müttern kurz vor Weihnachten in der Stadt R. Isabella und Dominique Greco-Aiden beschlossen die Flucht, weil in ihrem Heimatland ein neuer Präsident an die Macht gekommen war, der Familien wie sie auseinander riss. In R. gab es alle mögliche Formen von Familien. Außerdem waren dort schon fünf Jahre gar keine Verbrechen passiert. So der Beginn des sehr flott zu lesenden Geschichte von Francesa Cavallo (bekannt von „Good Night Stories for Rebel Girls). Aufgelockert wird die Wunder-Story durch bunte Bilder von Verena Wugeditsch. Sie vermitteln durch die gezeichneten Charaktere eine weitere Form der selbstverständlichen Vielfalt wie sie die Autorin auch in den nebenbei erwähnten Familienformen einfließen lässt, ebenso wie bei den Vornamen die sei verwendet, die auf unterschiedliche Herkünfte hindeuten.

Und dennoch war die neue Heimat alles andere als ein Paradies. Es herrschte Kälte. Alle Erwachsenen standen Fremden, nein überhaupt allen anderen, mehr als reserviert gegenüber. Keine Gefühlsregungen. Die Neuankömmlinge erlebten sogar heftige Ablehnung.