Sterne für „Mongos“, wilde Frauen und Christine Nöstlinger

Darstellerische Leistung

Klaus Huhle für seine darstellerische Leistung als Parzival in Parzival, Plaisiranstalt, Wien, und als Merlin in König Artus, Next Liberty, Steiermark

„Entschieden haben wir uns für jemanden, der fern von Alter oder Norm, dem Publikum das Universum großer Stoffe, durch seine Präsenz, seine spielerische Leidenschaft und seine Freude an der Verwandlung, näher gebracht hat. Sei es als Parzival, dem Junggebliebenen in vollen Kräften Stehenden, dem man sich nicht entziehen kann oder als Merlin, dem man von der ersten Sekunde an vertraut und zu dem man aufschauen mag.“