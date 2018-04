Musikalisch-tänzerischer wilder Märchenrausch

Ablehnung herrschender Normen

Sie wehrten sich gegen die gesellschaftlichen Regeln, hinterfragten alle scheinbar selbstverständlichen Normen, wie Arbeit, Besitz und Namen. Immer wieder tauchten sie unter den Menschen auf, machten ihnen Geschenke, halfen Bauern und Bäuerinnen auf den Feldern oder beim Brot-backen. Doch so plötzlich wie sie kamen, konnten sie auch wieder verschwinden.

Und so vielfältig wie die Geschichten über jene geheimnisvollen Frauen, so grenzenlos und wild wie ihre Ideen, ist auch das Stück in seinen Ausdrucksformen.

Denn das Erzählen durch Worte wird durch Musik und Tanz betont und ergänzt. Dort wo man das Gefühl hat logisch nicht mehr ganz folgen zu können, entstehen doch immer intensive Stimmungen und Bilder.

Vermittelt durch Kompositionen von Clara Luzia (Clara Priemer-Humpel und Catharina Priemer-Humpel), die durch das Schlagzeug, das hinten auf der Bühne steht, sowie die schönen Stimmen der Songwriterin selbst und des Sängers Richard Klein begleitet werden. Dabei reicht die Bandbreite der Musik vom alpenländischen Jodeln über Volkslieder und Opernarien bis zu (Punk-)Rock.

Oder durch die kraftvollen Bewegungen von Michèle Rohrbach und den Tänzerinnen Martina Rösler und Steffi Wieser. In ihren schlichten langen Leinenkleidern und großen Glocken, die sie um die Hüfte tragen, agieren sie mit und nebeneinander. Verwandeln sich zu zweit in eine Kuh, umarmen sich innig, werfen sich gegenseitig große Säcke zu, oder tanzen perfekt aufeinander abgestimmt, starke, rhythmische Choreografien.

So wie die Saligen sich von Normen lösten, fühlt man selbst sich schließlich nahezu losgelöst von Ort und Zeit, fast wie in einem Traum.

Es wird einmal

Ein wenig Orientierung schafft eine Tafel im Hintergrund, auf die immer wieder neue Wörter gehängt werden, die weitere Lieder und Geschichten einleiten. Starke Begriffe wie Liebe, Macht, oder Ewigkeit stehen darauf geschrieben, werden durch das Stück und die Sagen über die Saligen hinterfragt und erlangen eine neue, große Bedeutung, die ebenfalls über scheinbare Grenzen hinausgeht.

„Es wird einmal.“, steht ganz am Schluss auf jener Tafel. Ein Satz der einem vielleicht noch einmal zeigen soll, dass das Stück, wie schon am Anfang vorausgesagt, auch kein richtiges Ende hat.

Denn als die DarstellerInnen die Bühne wie zu Beginn in einer Reihe verlassen, wird man mit Gedanken zurückgelassen, die nun nicht etwa geordnet sind, sondern noch viel wilder als zuvor.

Rosanna Wegenstein, 19