Smarter Kuschelbär für Oldies und Mars-Anzug

Wer auf Tourenski unterwegs ist - gut, zugegeben, nicht die richtige Saison, aber die nächste kommt bestimmt - kann sich - in vielleicht absehbarer Zeit über eine wesentliche Verbesserung freuen. Statt die Bindung händisch oder per Skistock je nach Hangneigung in drei Stufen zu verstellen, winkt stufenloses, teils sogar automatisches Anpassen. Zielstellung: (fast) waagrechter Stand beim Aufstieg.

Jugendliche aus zwei verschiedenen HTL haben es mit unterschiedlichen Lösungen ins Finale des achten AXAwards geschafft. Zehn der 92 Projekte Einreichungen aus allen neuen Bundesländern hatten es in den Abschluss des Bewerbs geschafft, der von der privaten Messtechnik-Firma x-Test 2012 ins Leben gerufen wurde.

Neben den verstellbaren Bindungen für Tourenski - „EasyGoing“ aus der HTL Rennweg ( Wien) sowie „Skysteps“ der HTL Mössingerstraße ( Klagenfurt) - schafften es noch folgende Projekte zu „Talents in the Sky“, wie das Finale in de Skylounge der Universität Wien beim Schottenring heißt: BacFree (HTL Anichstraße Innsbruck), Smart Tunnel Fire Simulator (HTL Mössingerstraße), „ Paul - das interaktive Kuscheltier“ (TGM Wien), Serenity Power Management (HTL Braunau), Xtension (HTL Salzburg), Inkos (HTL Rennweg), GTM (HTL Salzburg) sowie „Lies mal, Opa“ (HTL St. Pölten).

Da bei der zuletzt genannten Gruppe die drei beteiligten Jugendlichen erkrankt waren, konnte ihr Projekt einer technisch sehr einfachen Übersetzung gesprochener Sprache in Schrift - für gehörbeeinträchtige Menschen - nicht ins Rennen um die Awards gehen.