Reinfühlen, wie es ist, nichts zu sehen und zu hören

Die Jugendlichen aus Klagenfurt und Kingisepp probten aber nicht nur Szenen. Da es bei dieser theatralen, kulturellen Begegnung immer wieder auch um die Themenkreise Behinderungen durch Kriege ging, setzten sich die Schüler_innen beider Städte auch damit - sinnlich spürbar - auseinander.

So wurden die russischen Jugendlichen - die aus Kärnten hatten das schon in Österreich gemacht - mit Augenbinden und Ohrenstöpsel ausgestattet. Damit sollten sie erleben können, wie es ist, nichts zu sehen UND nichts zu hören. So - vorübergehend - zweier Sinne beraubt, tasteten und rochen sie an Gegenständen, die auf zwei Tischen bereitlagen. Dabei halfen ihnen die Profis, aber auch ihre Alterskolleg_innen aus Österreich.