Modelle junger Modeschöpfer_innen, die Botschaften vermitteln

A schweres Sakko

Tatsächlich schwer wurde jenes Sakko, das auf den Entwurf von Laurenz Huber (12) zurückgeht. Voll zugenäht mit wieder verwendeten metallenen Kronkorken. „Im Sommer sind wir mit einer Draisine gefahren unter anderem über Kronkorken, die dann flach gedrückt waren. Da ist mir die Idee gekommen, so eine Jacke zu entwerfen, die so an einen Alkohol-Junkie erinnert. Ich hab alle platten Kronkorken auf die Zeichnung gepickt, die hier haben sie echt alle angenäht! Ich hab zuerst verschiedene Skizzen in der Schule in einer Freistunde gezeichnet, da ist mir alles Mögliche in den Sinn gekommen.