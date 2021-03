Schwebende und flatterhafte Mode-Entwürfe von Kindern und Jugendlichen

Rosenblätter

Der mittlerweile elfjährige Julian Voglmayr belegte mit seinem Rosenblätter-Kleid den zweiten Platz in der jüngsten Kategorie (bei der Einseundg war er noch 10). Seine Werklehrerin hatte der Klasse die Teilnahme am Bewerb vorgeschlagen. „Ich hab dann mehrere Collagen gemacht – mit allem Möglichem, Zahnstocher, Fotos, und für diesen Entwurf hab ich echte Blätter aufgesammelt und aufgeklebt“, schildert er dem Kinder-KURIER. ER hab sie aber nicht extra für den Modeentwurf gesammelt, „die hab ich schon länger gehabt und getrocknet. Kleider haben mich schon immer interessiert“, so der Schüler der Boerhaavegasse (Wien). Er ist übrigens schon mehrmals in KiKu-Geschichten vorgekommen – allerdings nicht als Mode-Designer, sondern als Teil des Kinder-Ensembles vom Tanz*Hotel, zuletzt im Bericht über das Stück „Mini*Tauros“.

Das Kleid, auf das die Schneider_innen tatsächlich getrocknete Rosenblätter geklebt hatten, wurde von Anna, einer Sechstklass’lerin im Gymnasium Lessinggasse durch den eiskalten MuseumsQuartier-Hof getragen. Das fünfsprachige Talent sagt dem Kinder-KURIER, dass sie „aus Kamicnet Podilski in der Ukraine kommt und froh ist, in Wien zu sein“. Hier will die 16-Jährige „professionelles Model werden und Lehrerin für Geografie, Geschichte und Sport“ werden. „Seit drei Jahren bin ich bei zwei Agenturen und wollte schon vor drei Jahren einmal bei Kids in Fashion laufen. Damals konnte ich dann leider nicht.“

Das lange Sitzen, wenn sie frisiert bzw. geschminkt wird, macht ihr nichts aus, „ich liebe das!“ Das gitl übrigens auch für jene, die das bewerkstelligen. Susu Baboleh, die einen ganzen Rollkoffer voller feinseter, aber auch sehr kräftiger Farben in ihrem Werkzeugkoffer hat, schminkt die selbstständige Make-Up-Artistin Models bei Kids in Fashion. Und die Freude an der Arbeit ist fast spürbar zu sehen, überträgt sich natürlich auch auf jene, die bunt bemalt werden.

Gleiches gilt für die selber bunte Friseurin Nicole. Die 32-jährige ist bereits ihr halbes Leben mit Kids i Fashion verbunden. Schon als Lehrling bei Grecht hat sie bei dem größten Mode-Nachwuchsbewerb frisiert. „ich wollt schon immer Friseurin werden, aber nicht 08/15. Ich war schon immer anders, in einer katholischen Privatschule mit roten Haaren war ich natürlich Außenseiterin. Ich hab mich bei Haaren auf Färben spezialisiert.“