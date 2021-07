Tischlein-deck-dich-Kleid

Mehrere Entwürfe für verschiedene Gelegenheiten hatElisabetha Tobeitz eingesandt. Sie sind alle über eine gleiche Figur gemalt, die ihre einschlägig vorbelastete Mutter (Modedesignerin) gezeichnet hatte und Elisabeth immer unter das jeweilige Zeichenblatt gelegt hatte. Der von der Jury ausgewählte ist für ein Hochzeitskleid. „Das hab ich aus einer Serviette gebastelt und drunter so ein Band mit Stickern drauf geklebt.“

„Ich hab zum ersten Mal mitgemacht“, meint die 7-Jährige, der „alle sehr gut gefallen haben und ich bin zufrieden mit dem, den sie ausgewählt haben“. (Weitere Entwürfe findest du in der zweiten Bildergalerie.)

„Ich zeichne sehr gerne, Mode hab ich aber noch weniger gemalt, am liebsten mal ich Tiere, vor allem Pferde. Und Meerjungfrauen. Manchmal mal ich was ab und manchmal zeichne ich auch aus der Fantasie. Da stell ich mir so Bilder im Kopf vor und mal das dann.“

Bei den Design-Entwürfen für „Kids in Fashion“ hab ich einfach so über die Figur drüber gemalt, aber nicht gedacht, dass ich das vielleicht selber auch anziehen könnte. Ich kann aber schon selber ein bisschen nähen. Und meiner Mami hab ich schon ein paar Mal gesagt, wo ich gern Knöpfe oder eine Tasche hätte, wenn sie was für mich genäht hat.“

Neben Zeichnen „spiel ich am liebsten mit meinen Kuscheltieren, bastel gern, mag Radfahren und reiten – auf echten Pferden. In der Schule haben wir einmal einen echten Hund zu Besuch gehabt, das hat bisher am meisten Spaß gemacht. Und ich hab auch alles gewusst, was da gefragt worden ist. Rechnung und schreiben find ich schon so anstrengend.“