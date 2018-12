Künstliche Intelligenz hätte gern Gefühle und Wortflut engt ein

Wortflut

Julia Lückl, die vor kurzem erst in der Jugendkategorie der exil-Literaturpreise gewonnen hatte, baute mit „ Wortflut“, der ihr Platz 2 einbrachte, ein erschreckend aktuelles Bild: „Das Wasser steigt. Bis zum Hals steigt es. Nur gesehen habe ich es noch nicht, nur davon gelesen... Ich habe dann an die Redaktion geschrieben, in schwarzen Lettern, mit vielen Fragezeichen. Habe geschrieben, dass ich es nicht sehen kann, das Wasser. ... Antwort habe ich keine bekommen. Nur noch mehr Schlagzeilen... Sie springen mich an...schreien mich an... Deshalb habe ich angefangen zu bauen. ... Es war dann ganz dunkel, stockfinster, dort drinnen in meinen vier Mauern aus Schlagzeilen. Ich saß dort allein, sitze dort allein ...Nur manchmal frage ich mich, was wohl aus dem Draußen wird, was wohl dort draußen passiert. Aber das nur ganz selten.“