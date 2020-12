Kleines Gratis-Büchlein: Qualle und Cor-öner

Qualle heißt eigentlich Max Kallinger – und rund um ihn hat Kinderbuchautorin Lena Raubaum – bereichert um Illustrationen von Sabine Kranz bereits zwei witzige, sehr leicht und flott zu lesende Bücher veröffentlicht: „Qualle im Krankenhaus“ sowie „Qualle im Tierheim“.

Nun hat das Duo ein 16-seitiges Büchlein im A-6-Format – also ein Viertel einer Schulheft-Seite veröffentlicht: „Qualles Corona-Tagebuch“. Das Tagebüchlein startet am 13. März, als der erste Lockdown mit gesperrten Schulen und Geschäften verkündet worden ist. Trotz des mehr als mühsamen neuen Alltags laden viele der Einträge aus der Sicht der Hauptfigur zum Lachen ein, so manche „zwingen“ sogar dazu.