Junge oder Mädchen? Ist das so wichtig?

Auferstehung aus der Erde

Fast geschlechtsneutral „wachsen“ die Darsteller_innen von „Mensch ist Mensch“ (Werkstatt „Wildwechsel“) sozusagen aus einer mit Erde gefüllten Sandkiste. Die zehn Mädchen und der eine Bursch stecken in lauter gleichen weißen Overalls. In ihren Texten switchen sie - immer wieder auch in Chören wie im antiken griechischen Theater sprechend von Szenen eines solchen ins hier und heute. Die noch immer mit Händen zu greifende Ungleichbehandlung von Frauen und Männern kommt vielleicht am stärksten in die Szenen der Bewerbung für verschiedene Jobs zum Ausdruck. Technische Stelle, Frau mit überdurchschnittlich guten Noten insbesondere in Mathe, doch „wir melden uns...“

Dass aber selbst unter engagierten Menschen eine große Lücke zwischen allgemeinem Anspruch und konkreter Haltung klafft, bringen die Jugendlichen in einigen kurzen Szenen auch zum Ausdruck. So wird jene, die nicht Schauspiel, Tanz, Schriftstellerei usw. als ihren Berufswunsch nennt, sondern Robotik, sehr massiv bedrängt und in Frage gestellt. Und der einzige Bursch wird eher ausgelacht, als er davon spricht, in Väterkarenz gehen zu wollen.

Damit thematisieren die Jugendlichen dieser Werkstatt Rollenklischees, die selbst unter ach so aufgeklärten liberalen Menschen (noch?) nicht überwunden sind.