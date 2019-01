Sie oder er - muss wer am Drücker sein?

Schräge Fee aus dem (N)irgendwo

Melina: „Mann, bin ich froh, wenn die nächsten 30 Jahre vorbei sind, vielleicht hat sich ja dann was geändert... Die Frauen haben das Sagen“

Lukas: „Und weißt du, was ich mir wünsche? Dass wir wieder in den Fünfzigern wären. Klare Verhältnisse, jeder weiß, was er zu tun hat.“

Da taucht hin und wieder wie aus dem Nichts eine Art Fee auf, das Fitschi ( Sophie Berger). „Bling, bling, bling, ich bin Hildegard, die Wünsch-dir-was-Fee“ stellt sich dieses Wesen mit einem englisch gefärbten Akzent vor, jedes Mal in einem neuen, anderen, immer aber schrägen Outfits – eben wandelbar.

Die Wünsche hätten sie ja, siehe die Zitate – geäußert. Und so folgen Szenen, in denen Melina das Sagen hat und sich aufführt, wie es oft Männer tun. In der Umkehr wirken diese Machtspiele fast noch komisch – aber hoppla, wieso nur dann?!