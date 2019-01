Aus der Insta-Welt ins Real-Life-Klassenzimmer

Mädchen so, Jungs anders, oder?

Wie manch andere Influencers findet CC irgendwann Beauty- und andere Lifestyle-Splitter schal, unbefriedigend, will was Neues, Freshes machen, „aber echt nicht so leicht, weil es da draußen schon alles gibt“ – eine krasse Challenge sozusagen. Nun nähert sie sich noch mehr der Welt der Jugendlichen – sie erzählt von einer Situation in ihrer Schulzeit, an die sie sich erinnert, als ihr ein Lehrer verklickern wollte, sie könne das eh nicht – und das nur, weil sie ein Mädchen ist.

Und jetzt ist sie auf der Schiene zu ihrem, zum eigentlichen Thema des Stücks, das – natürlich nicht zufällig - doppeldeutig „mit Rollen spielen“ heißt.

Apropos Schienen – von einer kurzen Sequenz BeatBoxing geht Amelie Bauer alias CC über zu Zuggeräuschen, teil die Klasse in zwei Hälften: Mädchen vs Buben – die sollen nur aus ihrer „Fenster“-Seite schauen – woran sich manche sehr strikt halten. Nun spielt sie parallele Situationen links und rechts, einmal in der Rolle einer Frau, einmal in der eines Mannes – jeweils gängige Klischees übertreiben und damit zugespitzt. Bis zur irgendwann unerlässlichen Notbremsung des Gender-Express. Shit, dieses Eingeengt-Sein auf zugeschriebenes Rollenverhalten.