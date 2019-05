Reise durch viele Gender-Welten

Eigene Erfahrungen

Die jungen Theatermacher_innen haben so manche eigenen Erfahrungen in die Improvisationen eingebracht. So schildert Anna, die die Außenseiterin spielt: „Ich hab im Kindergarten fast immer mit Buben gespielt. In der Volksschule haben die Mädchen mich dann dafür ausgelacht. Am Anfang schon viel ausgemacht und ich hab dann mit Buben nur heimlich gespielt. Aber dann war’s mir irgendwann egal.“

Zu Alltagserfahrungen, die sie eingebracht haben, gehören immer wieder auch, dass Buben mit langen Haaren für Mädchen und umgekehrt gehalten wurden/werden, beispielsweise Damiano bzw. Carolin. Mehrere der Mitwirkenden berichten, dass (noch immer) „Mädchen wie ein Schimpfwort verwendet wird, wenn sich wer was nicht so richtig traut.“

Moritz entschied sich, SeMann, den Außenseiter zu spielen, „weil’s eine Hauptrolle ist“. Wobei das Profi-Team der Werkstatt und des Stücks (Regie: Charly Vozenilek, Mental-Coach & Trainerin: Alina Julia Forstner, Hospitanz, Choreografie: Naima Rabinowich, Philosophische Begleitung: Max Glatz) Wert drauf legt, dass sich niemand in den Mittelpunkt drängt, alle gleichwertig behandelt werden.