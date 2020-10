Jugendliche spielen Kilmawandel-Stück: Party zum Weltuntergang

Lichterkette am Boden als Grenze zwischen Bühne und Publikum, Goldlametta auf Podesten auf der Bühne. Einige Darstellerinnen mit gold-glitzernden Randstreifen auf ihren Gesichts-Schilden, die das Publikum – einzeln oder in den zusammengehrenden Gruppen empfangen und mit Entweder –oder –Fragen begrüßen. Lebensentscheidungen: Für immer vegan oder nie wieder fliegen und andere – seien hier nicht verraten.

Als alle – natürlich mit Abstand – sitzen, beginnt die Party. Dafür haben sich die elf Teilnehmer_innen des Theater:Klubs im Dschungel Wien den Refrain von K.I.Z. a ft. Henning May (Annen May Kantereit) ausgeborgt „Wir sitzen im Atomschutzbunker - Hurra diese Welt geht unter“. Auch wenn sie diesen Song zunächst nicht im Happy-Sound intonieren, verwandeln sie die Szenerie in der Folge zunächst in eine ausgelassenen Party. Und lassen immer wieder – meist aus dem Off – Fakten über die dramatische Lage der Welt in Sachen Klimawandel als Kontrapunkt einfließen.