Heimkommen ins wieder eröffnete Kino

Gutscheine

Die schon oben zitierte Christa Gneist, ursprünglich aus Deutschland, seit 45 Jahren in Österreich, davon seit 34 Jahren in der Gegen um Oberpullendorf, hält im Interview mit dem Kinder-KURIER ein kräftiges Plädoyer „für Regionales, vom Einkaufen bis zur Stärkung kultureller Initiativen, deswegen finde ich es wichtig, dieses Kino und Kulturzentrum zu unterstützen“. Dafür hat sie während der Schließung in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis ein Initiative gestartet, „Gutscheine fürs Kino zu kaufen, insgesamt sind so schon 30 Kinokarten gekauft worden, aber wir haben auch beschlossen, die bei den ersten Filmen, die wir uns anschauen, gar nicht einzulösen, da kaufen wir zusätzlich Karten.“ Aber auch Charlotte Ruf, eine Freundin von ihr, die an diesem Tag zum ersten Mal aus Wien hierher kam, sprach schon von „unserem Kino“.