Figuren aus dem 3D-Drucker: Besuch in der Puppentheater-Werkstatt

Musik

Apropos Violinen: Wir kehren zurück in den Keller. Während Pöllmann, der das Marionettentheater Schwandorf (Bayern, Deutschland) von seinen Eltern übernommen hat, den Maulwurf in die vor dem Hügel stehende Badewanne steigen lässt, wo er sich aus einer Blume duschen wird, erklingen die unterschiedlichsten Töne. Johanna Kugler spielt abwechselnd Geige und Bratsche, Maria Mogas Gensana auf dem Akkordeon und Pouyan Kheradmand auf der Santur (mit diesem persischen Instrument ist unser Hackbrett verwandt). Manchmal schlägt er auch eine flache Trommel – und das sind nur weniger der Instrumente, die er beherrscht.

Gemeinsam haben sie den Soundtrack zur Story und Melodien zu einzelnen der Figuren entwickelt, manchmal greifen sie dabei auf bekannte musikalische Motive zurück, etwa wenn es passt, weil Molte, der Maulwurf beim Bad in der Wanne ein Piratenlied singen will, eben zu Piratenmusik. In der ersten Phase, so erzählt die Geigerin und Bratschistin, „haben wir alle zu Hause geübt, Melodien entwickelt, aufgenommen und uns die Stücke digital hin und her geschickt bis wir schlussendlich zu dritt proben konnten.“ Die Theaterleute haben jeweils die Charaktereigenschaften der Figuren übermittelt. „Manchmal mussten wir ein Thema dann noch variieren, weil der Maulwurf zum Beispiel auf den Berg kraxeln sollte. Dabei muss sich die Musik dann doch ein wenig anders anhören.“

Die Musik wird, wenn sie ganz fertig und mit dem Figurenspiel abgestimmt ist, aufgenommen. Bei den Aufführungen – die geplanten Spieltermine im Dschungel Wien liegen im Juni – was hoffen lässt, dass sie halten – wird die Musik vom Computer abgespielt.

Eine der Grundmelodien lässt selbst nach kurzem Zuhören ein Gefühl des in der Wiese Liegens und Träumens aufkommen, ein Soundtrack zur Meditation. Allein der kalte Keller – vor den drei Musiker_innen stehen Heizstrahler – reißt aus den möglichen Träumen ;)

Follow@kikuheinz