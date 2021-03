Erste Wiener Ehrenamtswoche für Schulklassen

Die Ehrenamtswoche für und mit Schulklassen ist eigentlich ein Ergebnis der Wien-Werkstätten, in denen 2019 mehr als 22.000 Kinder und Jugendliche ihre Wünsche, Ideen und Vorschläge eingebracht haben. Unter anderem kam dabei raus, dass sich viele engagieren, Gutes tun und helfen wollen“, so der Stadtrat, der dabei auf die aus diesem großen Mitbestimmungsprojekt hervorgegangene Kinder- und Jugendstrategie der Stadt verwies, die schon unter seinem Vorgänger Jürgen Czernohorszky erarbeitet worden war.

Vucko Schüchner, Geschäftsführer von WienXtra, brachte noch den Aspekt des Miteinander mit ein. Demokratie sei kein Zuschauer-, sondern ein Mitmachprojekt.

Auch wenn jetzt noch nicht klar ist, wie die Pandemie-Situation Ende Juni sein wird, gehen alle optimistisch an die Aktion – zur Not dann eben Hilfe im Corona-Style – Kinder und Jugendliche haben in der Pandemie schon bisher viel Geduld und Hilfsbereitschaft gezeigt.

Tanja Wehsely von der Volkshilfe Wien, einer Organisation, die sehr viel mit ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen tätig ist, verwies noch auf den Aspekt, dass neben der konkreten Hilfe dadurch oft auch Vorurteile gegenüber an den Rand gedrängten Menschengruppen abgebaut werden könnten.

Für das Jugendrotkreuz nannte Karin Kufner-Humer schon ein konkretes Projekt, bei dem sich Schulklassen einklinken können: Streetwork Tageszentrum Stern. Von diesem Zentrum ausgehend sind Streetworker_innen im Grätzel unterwegs, um vor allem Wohnungslose zu unterstützen.

