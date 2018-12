Kindheitstraum verwirklicht: Armen Kindern helfen

Not- plus Lernhilfe

Dann ergaben sich so manche Zufälle – vom Kennenlernen eines neuen Ehemannes, der ähnlich tickt wie sie bis zum kräftigen Anpacken in einer Roma-Siedlung an der Müllhalde von Șura Mare, einer Kleinststadt nahe von Sibiu. Über – vor allem in Deutschland aufgetriebene – (Sach- und Geld-)Spenden und mittlerweile auch Patenschaften des dafür gegründeten Vereins „Kinderhilfe für Siebenbürgen“ begann sie ab 2003 zunächst in Cisnadie ( Heltau), später in Sibiu ( Hermannstadt) und Șura Mare (Groß Scheuern) konkrete Not- und Familienhilfe mit schulischer Nachhilfe zu verbinden.

Neben der Versorgung mit dem Notdürftigsten war Jenny Rasche - wie sie im KiKu-Gespräch mehrmals betont -, von Anfang an wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen Schulbildung erhalten – als Basis dafür, um der Spirale des Elends zu entkommen. Mitunter auch gegen Widerstände von Familien-Patriarchen.