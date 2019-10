Drei Rapidler spielten mit Kindern auf dem Schulsportplatz

Kürzlich fand im Phönix-Realgymnasium in Wien-Favoriten sozusagen der Gegenbesuch statt. Drei Rapid-Spieler kamen, um sich den Fragen der Kinder in einer Art Pressekonferenz zu stellen, Karten und Fußbälle mit Autogrammen zu signieren und dann vor allem auf dem Sportplatz der Schule mit ihnen zu kicken. Wobei Mateo Barać deutlich mehr Gefallen am Basket- als am Fußballspiel zu finden schien. Ob mit dem rechten Fuß oder dann doch mit beiden Händen – sein Ziel war nicht so sehr eines der Tore, sondern jener Korb, der dem Schulgebäude näher hängt.