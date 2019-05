„Man muss an sich selber glauben“

Medienkunde

Noch ein „Fach“ steht auf dem Stundenplan. Luki Marek, Sohn des legendären Platzsprechers Andy, bitten die Schülerinnen und Schülern in den Medienraum, in dem die regelmäßigen Pressekonferenzen stattfinden. Unter anderem zeigt er einen Imagefilm der Grün-Weißen, in den Informationen verpackt sind, die später bei einem Gewinnspiel um Match-Karten helfen. Ziemlich baff ist der Profi-Medienmann bei der Frage, weshalb auf der Wand dahinter so viele Logos von Firmen zu finden sind. „Sponsoren“ erwartet er als Antwort. „Business-Partner des SK-Rapid“, hatte Yusuf gesagt, da war Marek baff. „So hat das noch nie wer auf den Punkt gebracht!“

Anschließend dürfen alle, abwechselnd meist zu viert selber aufs Pressekonferenz-Podium und in die Mikros sprechen. Und da ist der junge Medienmann noch einmal platt als sich Suna als „Rapid-Trainerin“ vorstellt. Nicht Trainerin, aber eine „Spielerin“ wird sie – so wie alle anderen Teilnehmer_innen des Vormittags über einen Foto-Trick. Eine eigens für Rapid entwickelte Software schneidet im Foto-Automaten ein bis vier aufgenommene Köpfe von Kids automatisch aus und setzt sie ansatzlos auf die Körper eines Mannschaftsfotos. Ausgedruckt können alle diese Fotos mitnehmen – so wie ein Goodie-Pack.

Sogar Jonathan, selbst Austria-Fan, fand den Schultag bei Rapid ganz o.k.

Follow@kikuheinz