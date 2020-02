„Das sind wir“ – Jungfilmerinnen geben Einblicke in ihre Welt

Einen Tag mit der Kamera

Sie und Rayana schildern, „jede von uns hatte die Kamera einen Tag und hat gefilmt, was sie wollte, was ihr wichtig war“. Zuvor gab es einen Workshop, wo die Jugendlichen die technische Handhabung ebenso ausprobierten wie erfuhren, bei welchem Licht welche Einstellung(en) am besten sind. „Und wir haben auch Licht und Ton gelernt und ausgetestet, weil wir uns dann oft gegenseitig unterstützt haben“. Das heißt, hat die eine ihren Tag gefilmt, haben in manchen Szenen andere für die richtige Beleuchtung gesorgt oder das Mikro optimal positioniert.Rayana fotografiert schon lange sehr gerne und fand das Erlernen des Filmens als Ergänzung und Erweiterung in Richtung Professionalisierung. Sie besucht ein Gymnasium in Wien-Floridsdorf und ihre Berufswünsche pendeln zwischen Rechtsanwältin und Wirtschaft, „vielleicht spezialisiere ich mich dann auf Wirtschaftsrecht“, entwickelt sie im Gespräch mit dem Kinder-KURIER spontan eine Kombinations-Idee.