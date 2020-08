Cornelia Funke: Wenn Drachen und Ritter aus einem Buch fallen ...

Ganz neu gestaltet

Die abenteuerliche Geschichte „Der Mondscheindrache“ hat sich Cornelia Funke schon vor mehr als einem ¼-Jahrhundert ausgedacht, vor 24 Jahren ist sie zum ersten Mal erschienen, zuletzt nochmals – anders illustriert – 2015. Und nun kam sie vor wenigen Tagen völlig neu gestaltet zwischen zwei Buchdeckel. Gemeinsam mit drei Monstergeschichten. Auch die waren schon vor mehr als 20 Jahren veröffentlicht.

Daniela Kohl, die Illustratorin, steuerte nicht nur Zeichnungen bei, sie gestaltete auch Funkes Text – ur-schnell und leicht zu lesen, manchmal mit Anleihen aus Comics, vor allem aber angelehnt an das Design so mancher Internet-Seiten. Die beiden - Cornelia Funke ist studierte Buch-Illustratorin – achteten darauf, dass sich die sogenannten „digital natives“, also Kinder, die ins Zeitalter der Computer-, Tablet-, Smartphone-Welt hineingeboren wurden, auch auf diesen gedruckten Seiten sofort zu Hause fühlen. Zwischen den Bildern platzierte Texte in verschiedenen Schriften und Größen, aber immer klar ersichtlich, wo’s weitergeht.