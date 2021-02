Bei aufstrebender Singer-Songwriterin im Studio

Auf dem Weg zum Tonstudio – samt Archiv mit analogen Schätzen – am Ludo-Hartmann-Platz in Ottakring trifft der Kinder-KURIER schon im Bus zufällig die Interviewpartnerin, Amélie Persché (16). Wir sind verabredet, ihr auf den Mund und dem Arrangeur und Produzenten Georg O. Luksch auf die Finger schauen zu dürfen, wie sie an ihrem nächsten Song „Time“ arbeiten – „ich will alles einen Halbton höher hab ich beschlossen“.

Kurz vor Weihnachten hatte sie ihren ersten Song veröffentlicht. Über „Christmas Time Again“ war/ist hier zu lesen: „ein Mix aus traurig und genervt mit einem Schuss Nachdenklichkeit und einer Prise Sehnsucht (Arrangement und Produktion: Georg O. Luksch). In der Zwischenzeit hat sie „Only Lies“ samt einem schauspielerisch inszenierten Video in ihrer „Hood“, dem Sonnwendviertel in dessen Kulturzentrum „Gleis 21“ sie schon musizierend auf der Bühne stand, auf allen möglichen Plattformen gelauncht.