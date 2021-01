Aus Hobbyprojekt wurde Hybrid-Spiele-Start-Up

Brettspiel + Handy-App – dafür steht eine kleine Firma mit Sitz im Linzer Franckviertel: Rudy-Games. Die Apps ermöglichen einerseits den sofortigen Einstieg in die Spiele – sie ersetzen herkömmliche Anleitungen, andererseits erweitern sie die Spiele auch. Während des Spiels mit Figuren auf Karton-Feldern gibt’s immer wieder über unterschiedliche Aktionsfelder, die dich auf die App schicken, um dort Aufgaben zu lösen. Das können Wissensfragen ebenso sein wie händische Geschicklich- oder Schnelligkeit am Smartphone- oder Tablet-Screen. Aber auch körperlich-sportliche Anforderungen, die die jeweilige App-Challenge aufgibt. Oder etwa Fragen, die darauf abzielen, wie gut du deine Mitspieler_innen kennst, die zu Beginn einige persönliche Vorlieben in ihr Profil eingeben.

Die zuletzt genannten unterschiedlichen Herausforderungen finden sich in ihrer und weiterer Vielfalt vor allem in „Interaction“. Letzteres wird von Rudy-Games immer wieder in den Lockdowns um kostenlose Erweiterungen in der digitalen Ergänzung bereichert.

Am Anfang standen verspielte Erwachsene

Was als Hobbyprojekt (Computer-)verspielter Erwachsener begann, ist mittlerweile eine etablierte Firma mit Sitz in der oberösterreichischen Landeshauptstadt, für Eingeweihte im Franckviertel. Das Unternehmen beschäftigt sechs Mitarbeiter_innen und hat mittlerweile sechs Spiele auf den Markt gebracht. Wobei Corona und die diversen Lockdowns zwar Auftritte bei Spielemessen und anderen Veranstaltungen verhinderten, dafür aber Menschen mehr spielten. „Es wurde rund vier Mal mehr gespielt als im Vergleichszeitraum des Vorjahres“, so Geschäftsführer Manfred Lamplmair zum Kinder-KURIER. Insgesamt, so „Mani“, „haben wir rund 850.000 Spieler_innen weltweit, wobei ein starker Fokus auf dem DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) Raum liegt“.