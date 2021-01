Ab 18. Jänner: Wöchentliche Gurgel-Selbsttests für Wiens Kindergarten-Personal

Ab morgen (Montag, 18. Jänner) starten wöchentliche flächendeckende Gurgel-Selbsttests für Pädagog_innen und andere Mitarbeiter_innen in den 356 Wiener städtischen Kindergärten. Gleichzeitig mit den Kindergärten finden die ersten Selbsttests an allen 476 Schulstandorten der Stadt Wien und in den Zentren für Inklusiv- und Sonderpädagogik (ZIS) statt. Eine Woche später starten die Tests in Privatkindergärten und Bundessschulen statt.

Dies gaben die Stadträte für Gesundheit (Peter Hacker, SPÖ) und Christoph Wiederkehr (u. a. Bildung sowie Vizebürgermeister) in einer Aussendung bekannt.

Kein Abstand möglich

„Während in den Schulen Kindern die Abstandsregeln erklärt werden können, gilt dies für die Jüngsten nicht. Kleinkinderbetreuung ist immer mit Körperkontakt verbunden. Gerade in der Elementarpädagogik können durch diese Schutzmaßnahme die Arbeitsbedingungen wesentlich verbessert werden“, heißt es in der Aussendung.