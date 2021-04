Manchem Unternehmer reißt die imaginäre Hutschnur, wenn es um die Corona-Regeln geht. So auch dem AT&S-Chef Andreas Gerstenmayer, wenn er hört, dass auf politischer Ebene die Idee einer FFP2-Maskenpflicht in der Industrie debattiert wird. „Ich lasse mir doch nicht von denen, die bewiesen haben, dass sie es nicht können, vorschreiben, was wir zu tun haben. Da reißt mir langsam wirklich die Hutschnur“, sagt der Top-Manager im KURIER-Gespräch (das ganze Interview lesen Sie hier).

Währenddessen ist jetzt fix: Ab April soll es für Unternehmen wieder einen erhöhten Ausfallbonus geben. Anspruch darauf haben Firmen, die gegenüber dem Vergleichsmonat aus der Zeit vor der Corona-Krise mindestens 40 Prozent Umsatzverlust erlitten haben. Sie erhalten einen Zuschuss von 30 Prozent des Umsatzausfalls gemessen am entsprechenden Monat des Vor-Krisenjahrs 2019/2020. Profitieren sollen davon vor allem die Tourismus- und Eventbranchen.

Apropos Tourismus: Wann die Branche wieder hochgefahren wird, steht in den Sternen. Der irische Billigflieger Ryanair schraubt seine Erwartungen an die Sommersaison jedenfalls vorsorglich zurück. Schuld an den gedämpften Erwartungen sei die langsame Impfkampagne in Europa, teilte das Airline-Management am Mittwoch mit.

Um noch irgendetwas Positives zu sagen: Die Kaufkraft der Österreicher liegt mit 24.232 Euro pro Kopf und Jahr etwas höher als in Deutschland (23.637 Euro), steht in der Gfk-Kaufkraftstudie 2021. Demnach sollten Sie besonders viel Geld zum Ausgeben haben, wenn sie in Niederösterreich oder Vorarlberg leben. Am andere Ende der Skala steht Wien. Aber da hat man – Stichwort verlängerte Osterruhe – ohnehin wenig Möglichkeiten zum Geldausgeben.

