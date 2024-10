Liebe Leserin, lieber Leser!

In dieser Woche starteten mit Salzburg und Sturm Graz erstmals zwei Mannschaften aus der Bundesliga in die Champions League. Dass beide verloren haben, trübte die Freude. Kollege Peter Gutmayer beleuchtet in seinem Kommentar die Tatsache, dass sowohl Sturm als auch Salzburg kaum noch auf Österreicher setzen. (Lesen Sie hier mehr)

Am Sonntag schon geht es im Fußball mit dem Wiener Derby weiter. Das Spiel im Allianz Stadion ist längst ausverkauft. Nach dem Skandal im Frühjahr (3:0) sollen an diesem Wochenende nur sportliche Schlagzeilen geschrieben werden. Einen Tipp kann ich Ihnen auch schon geben: Im Sonntag-KURIER erwartet Sie spannendes Doppelinterview mit zwei Hauptdarstellern im Derby.

Dass innerhalb der Austria auch ein Kampf ausgebrochen ist, werden Sie vielleicht schon gelesen haben. Wie der Stand im Duell zwischen Verein und Investoren ist, hat Kollege Alexander Strecha recherchiert.

(Lesen Sie hier mehr)

Sollten Sie österreichische Spitzensportler einmal aus der Nähe sehen wollen, dann gehen Sie doch heute ab 11 Uhr zum Tag des Sports auf den Wiener Heldenplatz. Unter den rund 400 Athletinnen und Athleten sind Olympiasieger wie Alessandro Hämmerle (Snowboard-Cross), Lara Vadlau, Lukas Mähr (Segeln) und Valentin Bontus (Formula Kite), Skispringer wie Michael Hayböck, die Tennis-Spieler Joel Schwärzler und Dominic Thiem aus der Tenniswelt sowie die Para-Athleten Thomas Frühwirth, Janina Falk und Nico Langmann.

